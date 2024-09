Sarà proiettato in anteprima nazionale il 4ottobre presso il cinema Ciak ad Agrigento e presso il Multisala Badia grande a Sciacca il film “Iddu- L’ultimo padrino” diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza è in uscita il 10 ottobre 2024.

“La pellicola è liberamente ispirato a fatti accaduti. I personaggi che vi compaiono sono frutto però della fantasia degli autori. La realtà è un punto di partenza, non una destinazione”, dichiarano i registi. Il film si concentra su un particolare periodo della sua vita di Matteo Messina Denaro, quello della latitanza, esplorando le relazioni che ha mantenuto nell’ombra.

Il cast include attori di grande calibro come Toni Servillo, Elio Germano che interpreta il boss, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi e Giuseppe Tantillo.

Ad Agrigento al cinema Ciak in occasione della proiezione alle ore 21 si svolgerà un talk, moderato da Marco Gallo, che dialogherà con il protagonista del film Elio Germano, per scoprire i segreti del film.