Il Comune di Ravanusa informa che si possono ritirare gli abbonamenti del mese di maggio, per gli studenti pendolari. Gli abbonamenti possono essere prelevati presso il palazzo municipale di via Roma. Gli stessi non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto.

Giovanni Blanda