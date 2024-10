Un giovane di Naro è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi la scorsa notte in contrada Crocca, a Favara. Dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale autonomo, il ragazzo ha deciso di abbandonare il veicolo e proseguire a piedi. Purtroppo, mentre camminava, è stato investito da un’auto in corsa con a bordo alcuni giovani.

Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Caltanissetta, le sue condizioni, pur critiche, non sarebbero tali da mettere a rischio la vita. Ha riportato una grave ferita a un piede, un trauma cranico e contusioni diffuse su tutto il corpo. In queste ore, i medici stanno eseguendo delicati interventi chirurgici per stabilizzare la situazione.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti gli operatori del 118 con due ambulanze, mentre carabinieri e polizia stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.