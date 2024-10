Calci e pugni in pieno centro ad Agrigento. Un trentenne del posto è finito in ospedale dopo essere stato picchiato brutalmente da un gruppo di tre, forse quattro, persone. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. L’aggressione è avvenuta nei pressi di piazzale Rosselli. Non sono ancora chiari i motivi del pestaggio. L’uomo è rimasto ferito sul selciato, riportando traumi sparsi.

Il gruppetto, invece, si è dileguato subito dopo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasferito il malcapitato al Pronto soccorso. Al via le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo che stanno cercando di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.