Decreto del Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Piano territoriale “”7 Terre Sicilia Centro Meridionale”” il soggetto attuatore. Progetto dell’Opera infrastrutturale dell’urbanizzazione delle zone artigianali “”Ca1””, “”Ca2”” e Ca3””, proposto dal Comune ed approvato dal Ministero del Tesoro, per l’importo di euro 1.580.358,11.

Approvato il quadro di spesa. Verifica della coerenza dell’intervento realizzato con quello esitato e rispetto degli adempimenti, in virtù come da circolare “”Map”” di riferimento.

Giovanni Blanda