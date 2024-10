Fiamme in una casa disabitata a Favara in via Soldato Sciumè. Secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti per domare il rogo a bruciare cumuli di rifiuti e materiale abbandonato. Danni solo a cose, nessuna persona è rimasta ferita. Sul luogo anche i Carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini. Nessun dubbio sul fatto che le fiamme siano state appiccate da qualcuno.