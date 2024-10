Comune di Ravanusa in azione per la popolazione. Nuove telecamere “”trappola per punire gli incivili””. Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”In questi giorni nuove telecamere trappola per combattere la maleducazione di poche mele marce che continuano a vanificare il lavoro svolto giornalmente dai nostri operatori.

Anche persone distinte dei condomini presenti vicino le attività commerciali, utilizzano i bidoni esclusivamente a loro dedicati per buttare l’immondizia, incuranti della differenziata e dei turni previsti. Ebbene, abbiamo previsto fin da subito la multa e nei casi previsti dalla Legge la denuncia penale agli organi competenti. I proventi delle multe serviranno ad intensificare I nostri sforzi per rendere Ravanusa un Paese di cui essere orgogliosi””.

GIOVANNI BLANDA