Controlli dei Carabinieri del Nas di Palermo in alcuni ristoranti. Un ristoratore avrebbe ampliato alcuni locali senza comunicarlo a nessuno mentre l’altro è stato trovato in possesso di alimenti scaduti e conservati in violazione delle procedure di autocontrollo. Sono due le attività multate dai carabinieri del Nas al termine dei controlli effettuati durante l’ultimo weekend tra il centro di Palermo e i quartieri che si trovano lungo la costa.

Lavori non autorizzati e violazione Haccp

Nel primo caso i militari hanno contestato all’imprenditore di aver eseguito alcuni lavori senza alcuna autorizzazione e la scorretta applicazione delle procedure previste dal manuale Haccp. Una volta concluso l’accertamento i carabinieri del Nas gli hanno notificato una multa per un importo complessivo di circa 30 mila euro.

Condizioni igieniche precarie e alimenti sequestrati

Stessa sanzione per il titolare di un ristorante etnico della città dove sono state accertate “le precarie condizioni igieniche”. Oltre alla multa il personale del Nas ha rinvenuto oltre 2 quintali di alimenti vari, scaduti o tenuti in mancanza delle adeguate procedure di autocontrollo. I prodotti, del valore di 6 mila euro circa, sono stati sequestrati amministrativamente.