Raccolta di sangue, il 20 ottobre, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue. La donazione si terra’, dalle ore 8, presso la sede Avis, in via Nicotera, nei pressi della Chiesa San Giuseppe. Numerose le sacche di sangue raccolte nella recente Giornata di solidarueta’, sotto lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Sino a dicembre sono in programma numerose donazioni di sangue.

Giovanni Blanda