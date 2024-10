I dati dell’Inail, nel primo semestre del 2024 evidenziano un aumento delle denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia del +3,9%. Quelle con esito mortale registrano un +15. A fine giugno 2024, il settore delle Costruzioni rimane il più colpito. Sono tante le cause di un incidente sul lavoro che la patente a crediti, obbligatoria dal primo ottobre scorso per poter accedere nei cantieri, vorrebbe prevenire. In Sicilia, questa novità riguarda oltre 53.000 aziende: 18.846 società di capitali; 3.756 società di persone; 26.570 imprese individuali; 4.329 altre forme di impresa.

E’ attivo il portale per richiedere il nuovo documento. Sarà generato un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. E’ previsto un periodo transitorio valido fino al 31 ottobre 2024 entro il quale sarà possibile operare in cantiere utilizzando un’autocertificazione temporanea trasmessa via PEC, redatta su specifica modulistica, a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. A partire dal 1° novembre 2024, la sola autocertificazione inviata via PEC non sarà più sufficiente per operare legalmente nei cantieri. Da quel momento in poi, sarà obbligatorio aver completato l’iter di richiesta della patente attraverso la piattaforma online dedicata. Il sistema prevede un massimo di 100 punti: al momento del rilascio, l’azienda riceve 30 punti iniziali; ulteriori 30 possono essere attribuiti in base alla storia dell’azienda, mentre altri 40 possono essere guadagnati attraverso investimenti o attività di formazione sulla salute e sicurezza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti: coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

“Conflavoro Sicilia- dice il segretario regionale della Sicilia e vice presidente nazionale, Giuseppe Pullara- in questi giorni sta rispondendo a numerose imprese che chiedono informazioni su come fare richiesta della patente, soprattutto le più piccole. Ricordiamo che per operare nel cantiere occorre l’autocertificazione, fino al prossimo 31 ottobre, o la patente a punti, obbligatoria dal primo novembre, anche per i cantieri già avviati. La nostra associazione affianca le aziende nell’essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro e può aiutarle a verificare il rispetto delle normative di sicurezza”.

Per poter operare nei cantieri, è necessario disporre di almeno 15 punti. In caso di infortunio mortale, l’azienda perde 20 crediti (che possono aumentare fino a 40 se ci sono più vittime), 15 crediti per inabilità permanente al lavoro e 10 crediti per malattie professionali. Il decreto attuativo introduce l’obbligo della sospensione della patente fino a 12 mesi in caso di infortunio mortale attribuibile a “colpa grave” dell’impresa, rafforzando anche il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rls/Rlst).