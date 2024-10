Nuovo funzionario dell’ufficio tecnico comunale a Campobello di Licata. E’ l’ingegnere Alfredo Ragolia, nominato “”a scavalco”” d’eccedenza, dirigente ad elevata qualificazione. La nomina avrà la durata di 6 mesi, per 10 ore settimanali. L’ingegnere Ragolia – figura non nuova per il Comune, essendo stato in servizio nell’Ente negli anni passati – è attualmente inquadrato al Comune di San Cataldo.

Giovanni Blanda