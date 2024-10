E’ di un morto e due feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto a Tortorici, nel Messinese, dove una jeep della Forestale è uscita di strada precipitando nel greto del torrente. L’incidente si è verificato in via Roma. A bordo del mezzo c’erano tre persone, uno è deceduto mentre gli altri due sono rimasti feriti. Sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i feriti rimasti incastrati nelle lamiere del mezzo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco di S. Agata Militello e l’Autogru dalla sede centrale per il recupero del mezzo.