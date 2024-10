Dopo una sessione di shopping lungo via Atenea ad Agrigento, una coppia si è trovata impossibilitata a riprendere la propria auto parcheggiata in via Pirandello a causa di un veicolo in doppia fila. Il proprietario di una Peugeot aveva bloccato l’uscita, ignorando le regole del codice della strada e causando disagi alla coppia per oltre un’ora. Numerose chiamate sono state fatte alla polizia locale fino a quando il conducente si è presentato. La situazione è degenerata sfiorando una rissa, che è stata evitata grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio e di una pattuglia. L’automobilista è stato multato.