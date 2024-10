Tutto pronto a Siculiana per “Maidda Fest”, l’appuntamento è dal 25 al 27 ottobre: tre giorni tra sapori, storia e spettacoli lungo gli itinerari dei grani antichi. “Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti: convegni, mostre, intrattenimento, show cooking, degustazioni. Le nostre guide – spiega il sindaco Peppe Zambito – vi condurranno tra gli scorci più suggestivi e nei luoghi storico-culturali di Siculiana, un tempo granaio dei romani. L’iniziativa, oltre a far conoscere una storia importante legata al ciclo del grano, rappresenta l’avvio di un lavoro di ricerca sui silos granai esistenti e la loro valorizzazione in chiave turistica, con l’ideazione di un percorso che include anche le tombe sicane presenti nel nostro territorio. Un altro tassello di una Siculiana, dove la storia guarda il mare, che sorprende e innamora”.

La manifestazione, organizzata dal comune di Siculiana con il cofinanziamento dell’assessorato regionale per le Attività produttive nell’ambito del progetto “Sicilia che ci piace 2024”, prenderà il via venerdì 25 ottobre alle ore 10:30 al centro sociale comunale, dove andrà in scena “L’arte del pane”, uno show cooking con grani antichi rivolto agli studenti del plesso “Verga” dell’Istituto comprensivo “Garibaldi”. Alle ore 12:30, al Museo MeTe, la presentazione della mostra “Siculiana granaio dei Romani” a cura della sezione siculianese di BcSicilia. A seguire, un aperitivo con degustazione di “U Cudduruni”, tipica focaccia del borgo un tempo granaio dei romani.

Sabato 26 ottobre, alle ore 12:00, visita guidata al santuario del Santissimo Crocifisso “Luogo del Cuore Fai”, con la degustazione del pane benedetto con la rievocazione della tradizione popolare, storica e religiosa siculianese. Alle 18:00, nel giardino del santuario di via Collegio, “Maidda & Purciddati”, mostra del pane della tradizione preparato con grani antichi e un percorso nel centro storico con spettacoli e degustazione alla riscoperta delle radici siculianesi. Domenica 27 ottobre, alle ore 10:30, in Piazza Umberto I, living lab “Le radici del grano”, tra storia, leggenda, memoria dei silos granai di Siculiana Marina. Esperti illustreranno la storia dei silos granai e le ricerche in atto sui grani antichi e il loro utilizzo in ambito gastronomico, prevista una degustazione con prodotti della tradizione.