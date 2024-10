Sono in corso i lavori di “Realizzazione nuovi vani all’interno del Tribunale di via Mazzini”, con un investimento complessivo di 270.000 euro, che includeranno anche interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Questo intervento si rende necessario in seguito alla revisione della spesa programmata dal Governo, che ha portato alla soppressione di sedi distaccate e all’accorpamento delle funzioni presso il Tribunale di Agrigento. È fondamentale, quindi, creare nuovi vani e adeguare le strutture alle attuali normative di sicurezza.

Il Tribunale ha proposto di utilizzare gli spazi liberi ai piani terra, primo e secondo, per realizzare quattro nuovi vani. Su richiesta della Presidenza del Tribunale, il progettista Ing. Gaspare Triassi e il Rup Ing. Francesco Vitellaro hanno riveduto il progetto, includendo anche specifiche relative all’adeguamento antincendio. I nuovi locali saranno dotati di tutti i comfort necessari: illuminazione, prese elettriche, telefono, prese dati, riscaldamento, condizionamento e sistemi di sicurezza antincendio. I materiali utilizzati garantiranno un adeguato isolamento termico e acustico.

“Sono felice – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato – per il lavoro svolto dagli uffici che ha finalmente consentito di avviare questi lavori, inspiegabilmente rimasti fermi nonostante un finanziamento concesso anni fa al Comune di Agrigento. Questo è un processo virtuoso che, con il Rup Ing. Francesco Vitellaro, sono certo avrà un completamento positivo. Sono orgoglioso di questo ulteriore risultato. Siamo certi che questo intervento rappresenta un passo importante verso la messa in sicurezza e l’ottimizzazione degli spazi del Tribunale, assicurando la tutela di utenti e personale.”