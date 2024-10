I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento nel pomeriggio di ieri hanno recuperato e salvato un cane, un setter, caduto in un dirupo di circa 10 metri nel territorio di Alessandria della Rocca. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari, dei cacciatori di Catania in trasferta nell’agrigentino; i Vigili del Fuoco con utilizzo di tecniche Saf ( speleo alpino fluviale ) hanno potuto trarre in salvo l’animale che era rimasto dentro la voragine già da lunedì scorso.