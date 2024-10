Si terrà nei giorni di venerdì 25, (inizio ore 14:30) e sabato 28 ottobre 2023 (inizio ore 08:30) presso l’Hotel della Valle di Agrigento il convegno dal tema: “Focus invecchiamento. Demenze, parkinsonismi, depressione: la centralità della persona e le innovazioni tecnologiche nei percorsi terapeutici e psico-assistenziali”. Responsabili scientifici del Focus sono i dott. Leonardo Giordano, direttore del Dipartimento di salute mentale dall’ASP 1 di Agrigento, e Liana Gucciardino direttore dell’U.O.C. Malattie degenerative e involutive – Centro disturbi cognitivi e demenze dell’ASP 1 di Agrigento. Il convegno prevede un ricco programma scientifico, diviso in quattro sessioni, nelle quali saranno affrontate da parte di qualificati relatori le molteplici tematiche inerenti le Demenze, Depressione e il Parkinson, con particolare attenzione all’invecchiamento della popolazione.

“Il convegno, che coinvolge le figure professionali che si occupano di invecchiamento nei suoi aspetti biologici, diagnostici, clinici e assistenziali – spiega la dottoressa Liana Gucciardino – tratterà di recenti acquisizioni che riguardano la diagnosi precoce delle Demenze e della malattia di Parkinson, le strategie di prevenzione e di gestione di molte condizioni che favoriscono l’insorgere di malattie spesso gravemente invalidanti”. “Si tratterà l’utilizzo di tecniche innovative di neuromodulazione non invasiva nella stimolazione cerebrale e dell’impatto dell’intelligenza artificiale nei percorsi di diagnosi precoce e riabilitazione nel paziente psicogeriatrico – aggiunge il dottor Leonardo Giordano – inoltre si parlerà di telemedicina quale strumento per attivare una rete ospedale- territorio per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti fragili affetti da malattie croniche”. Ad affiancare i dottori Gucciardino e Giordano, il board scientifico composto dai dottori: Giovanni Alba, Simona Carisi, Tiziana Cinquemani, Gaetana Chillemi, Giacomina Di Francesco, Paola La Sala Savona, Valentina Mularo, Giuseppe Provenzano, Emanuela Pecoraro, Claudia Sgarito.

Testimonial del convegno Marco Savatteri e la sua Compagnia, che affronterà il delicato argomento dell’Alzheimer con lo spettacolo “Il cigno grigio: la storia di Marta Gonzales”. Un particolare saluto sarà effettuato con un video messaggio dall’attrice Daniela Poggi che parlerà della sua personale esperienza con l’Alzheimer che ha colpito la mamma. Il convegno, condotto da Simona Carisi e Giuseppe Moscato, si avvale del supporto tecnico-organizzativo della società Omnia Congress, ed è rivolto a medici di tutte le discipline, infermieri, biologi, farmacisti, psicologi per i quali sono previsti 10 crediti ECM.