Sgomento e tristezza da nord a sud, nei due comuni ai quali Antonella e i suoi due figli erano legati: Esslingen e Palma di Montechiaro. Il Sindaco del comune tedesco, Matthias Klopfer, ha affidato a una lunga nota il suo pensiero rispetto al grave incidente in cui hanno perso la vita la mamma e i due bambini: “Dopo il terribile incidente in cui ieri hanno perso la vita una giovane mamma e i suoi due figli piccoli, la profonda tristezza definisce oggi. È difficile esprimere a parole il dolore e il dolore. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici che hanno bisogno di conforto e sostegno in questo momento difficile, e le nostre più sentite condoglianze sono a voi. La perdita lascia un vuoto incolmabile. Restiamo uniti e aiutiamo i sopravvissuti, le amiche e gli amici dei bambini e le loro famiglie. Come sindaco della città di Esslingen, ammetto che faremo il possibile come città. Inoltre ho una richiesta urgente: non partecipare alle speculazioni sull’incidente. Si consiglia nel senso di tutti gli interessati di attendere le indagini di polizia. Una volta completate le indagini di polizia, analizzeremo con precisione la situazione a Weilstra ße con gli esperti della commissione sinistri e, se necessario, prenderemo provvedimenti. Il mio grande ringraziamento a tutte le forze di emergenza coinvolte – dalle forze dell’ordine ai vigili del fuoco fino all’assistenza mentale. Quando mi trovavo sul luogo dell’incidente la scorsa notte, ho assistito in prima persona a quanto una situazione così drammatica sia devastante per le forze locali.”

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha commentato così ai microfoni di Grandangolo la tragedia: “Ho appreso con enorme sgomento e tristezza quanto accaduto in Germania. Antonella, Gabriel e Alessio hanno perso la vita in un brutto incidente stradale. A nome della città mi stringo forte al dolore della famiglia per la tragica perdita. L’intera comunità è vicina alla famiglia. Aspettiamo di conoscere la data dei funerali per proclamare il lutto cittadino a Palma di Montechiaro”

LA TRAGEDIA Una donna di 37 anni e i suoi due figli di 3 e 6 anni sono stati travolti e uccisi da un Suv in corsa mentre si trovavano sul marciapiede. Le vittime sono Antonella Ribisi e i piccoli Gabriel e Alessio. Il dramma si è consumato martedì pomeriggio a Esslingen, cittadina tedesca di quasi centomila abitanti a sud-ovest di Stoccarda. La donna, come ogni martedì, stava accompagnando i figli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto.

Secondo una prima ricostruzione, un cinquantaquattrenne avrebbe perso il controllo della sua Audi Q3 travolgendo mamma e figli. Per loro non c’è stato scampo. La corsa del Suv è terminata poco dopo contro una cabina elettrica. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Alcuni testimoni – secondo quanto riportato dai media locali – avrebbero anche accusato dei malori dopo aver visto la scena. Il conducente dell’auto, che è stato trasportato in ospedale per lievi ferite, adesso è indagato per omicidio colposo.