Laboratori tematici, seminari, convegni, visite didattiche e gemellaggi, manifestazioni, mostre. E ancora, specifiche attività inclusive rivolte agli alunni con disabilità, disturbi dello spettro autistico o disagio sociale. Sono queste le iniziative che l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale finanzia alle scuole statali di ogni ordine e grado delle Isole minori siciliane per favorire il miglioramento delle competenze degli studenti. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa della Regione rivolta alle istituzioni scolastiche che operano in un contesto particolare, spesso con dimensione pluriclasse, come quello degli arcipelaghi siciliani. L’obiettivo è l’ampliamento dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. “Con la circolare del dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio che delinea questa misura – sottolinea l’assessore regionale, Mimmo Turano – vogliamo dare un segnale concreto alle scuole delle nostre isole più piccole che soffrono doppiamente dell’insularità rispetto agli altri Comuni siciliani. Il nostro obiettivo è offrire agli studenti un’opportunità di crescita e arricchimento, superando le barriere geografiche e sociali che spesso li penalizzano”.