Scontro tra una moto e un’auto nella serata di ieri ad Agrigento nei pressi della gelateria Bar Agora al Villaggio Mose. Secondo una prima ricostruzione pare che il sinistro sia avvenuto per una mancata precedenza. Ad avere la peggio la donna alla guida della moto che è stata sbalzata a terra; con dei traumi sparsi sul corpo è stata trasferita al pronto soccorso a bordo dell’ambulanza Gise 118 per le cure necessarie. Anche l’altra donna alla guida della Punto, in stato di gravidanza , è stata portata in ospedale. Traffico di bloccato, sul posto la guardia di finanza.