La Confasi Sicilia donerà domenica prossima un defibrillatore all’associazione di arte marziale Aikido

“Hikari Dojo” di Palermo. La consegna dello strumento salvavita avverrà nel corso di una manifestazione dal titolo “ Tribute to martial art “ che si terrà a partire dalle ore 10 in piazza Andrea Camilleri di fronte la Camera di Commercio.

Il defibrillatore, nell’occasione, sarà consegnato dal presidente regionale dell’organizzazione sindacale Confasi Davide Lercara. “ Siamo davvero contenti- dichiara Lercara- di donare il dispositivo salvavita, tramite l’Onlus Orizzonti Futuri, a questo importante associazione di arte marziale tradizionale giapponese che opera da tanti anni in città. La consegna si inserisce nel piano di cardoprotezione di sportivi e soggetti fragili”. Il defibrillatore sarà ricevuto dal maestro Fulvio Gagliano, presidente dell’ASD Hikari e già 5° Dan di Hombu Dojo.