Dopo il successo dello scorso anno, torna, a Ravanusa, la festa “” Lu Sammartinu””. Il Sindaco Salvatore Pitrola: “” Un evento da non perdere, dove tradizione e festa si incontrano. Giochi per bambini, Toti e Totino, street food, band, mostra mezzi agricoli, dj set e molto altro ancora. Sabato 9 e Domenica 10 Novembre, in Corso della Repubblica, a Ravanusa. Unisciti a noi per due giorni all’insegna del divertimento. Non mancare””.

Giovanni Blanda