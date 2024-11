Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che la scorsa notte ha letteralmente carbonizzato tre automobili a Licata. Il rogo è avvenuto in via Giganti, nell’abitato del popoloso centro dell’agrigentino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Le fiamme hanno distrutto tutti i veicoli coinvolti. Al via le indagini dei carabinieri.