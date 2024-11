I carabinieri sono intervenuti la scorsa notte nei pressi della discoteca in via Ammiraglio Rizzo a Palermo chiamati dagli stessi gestori del locale. Un gruppo di circa 50 persone hanno forzato l’ingresso accedendo con forza nella pista non volendo pagare il biglietto.

Ai giovani il personale di sicurezza ha detto che era stata raggiunta la massima capienza consentita dalla questura. Ma lo stesso hanno fatto irruzione nel locale.

“Fortunatamente – dicono i gestori – non hanno provocato danni agli altri clienti specialmente durante la serata e grazie e solo grazie alle forze dell’ordine che con la loro presenza hanno evitato il peggio . Palermo ha una movida davvero bellissima ma per colpa di alcuni gruppi diciamo di facinorosi a volte il divertimento diventa angoscia e panico”.