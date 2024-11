la graduatoria dei beneficiari del Bonus Affitti 2022 , una misura cruciale di sostegno economico per le famiglie siciliane. Quest’anno sono stati assegnati 17.953 contributi, con un importo medio di 1.175 euro ciascuno, per un totale di oltre 21 milioni di euro.

Le parole di Schifani

“È una misura di dignità sociale – dice il Presidente della Regione Renato Schifani – che abbiamo promosso con grande impegno. È rivolta alle famiglie siciliane che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica, garantendo un sostegno concreto per affrontare le difficoltà legate all’abitare. Questa iniziativa rappresenta non solo un aiuto finanziario, ma anche un segnale di attenzione e solidarietà verso chi è più vulnerabile. Continueremo a lavorare affinché nessuna famiglia siciliana si senta abbandonata, e per promuovere politiche che favoriscano l’inclusione e il benessere sociale”.

Aricò: “Grazie a Meloni per il supporto”

“Grazie al supporto del governo Meloni che ha aumentato la dotazione finanziaria di 4 milioni di euro rispetto all’anno scorso – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – quest’anno siamo riusciti a erogare bonus per oltre ventuno milioni di euro, sostenendo 17.953 famiglie. Questa misura non solo fornisce un supporto vitale per chi è in difficoltà, ma contribuisce anche a stimolare l’economia locale, fungendo da importante strumento antirecessivo. Garantire un tetto sicuro e accessibile ai cittadini significa anche promuovere la stabilità sociale ed economica del nostro territorio”.

Il decreto di approvazione e la relativa graduatoria sul sito dell’assessorato regionale delle Infrastrutture a questo link.