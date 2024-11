A Catania in un’edicola del quartiere di San Giovanni Galermo venivano anche somministrati alimenti e bevande senza autorizzazione. Era stata anche costruita una tettoia abusiva al cui interno c’erano tavoli, sedie e due calcio balilla. Lo ha scoperto la polizia che ha irrogato sanzioni amministrative per un totale di 10mila euro e denunciato la titolare all’autorità giudiziaria per aver invaso un terreno pubblico e aver trasformato la struttura in sala pubblica da gioco senza autorizzazione.