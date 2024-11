I Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Belice, hanno arrestato in arresto in flagranza di reato un 31enne del luogo, perché ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, con il supporto dei colleghi della Stazione di Menfi, nel corso di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione del suddetto, hanno rinvenuto, sei piante di marijuana coltivate in serre a clima controllato, materiale e prodotti per la coltivazione e la fertilizzazione delle piante, oltre mille euro di denaro contante, sostanze polverose di origine sospetta da sottoporre ad analisi, e strumenti per il confezionamento tra i quali: 2 presse meccaniche per la realizzazione di compresse e capsule farmaceutiche e bilancini di precisione. Inoltre, è stato accertato che il 31enne deteneva una pistola a salve priva di marca e di tappo rosso e una cartuccia di fucile.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti. L’uomo, che nella circostanza ha pure opposto resistenza, è stato prontamente bloccato e, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Santa Margherita di Belice.