Oramai è cronaca quotidiana le vili aggressione perpetrate ai danni dei nostri colleghi della Polizia penitenziaria di Agrigento, un carcere definito dalle alte peculiarità, ma con un organico definito da tutte le OO.SS. di quel settore,insufficiente a contenere la presenza di detenuti spesso violenti, a peggiorare le cose la mancanza di norme concrete che tutelino gli operatori che in quel settore, certamente, non hanno sconti da parte dei reclusi con pene severe.

Siamo solidali e pronti a dimostrare la nostra vicinanza ai nostri colleghi, pur essendo due settori diversi della sicurezza concorriamo in egual modo a garantire l’essenziale ordine al nostro paese e in questo caso per l’intera collettività Agrigentina, queste le dichiarazioni del Segretario Generale Provinciale Alfonso Imbrò, all’ennesima aggressione registrata nel carcere Pasquale Di Lorenzo, che prende proprio il nome di un collega vittima della criminalità organizzata,il Sovrintendente ucciso dalla consorteria mafiosa a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 41-bis, dimostrando la rilevanza che oggi ,come in passato, assume nel mondo carcerario questa struttura.

Oggi non passa giorno che un tutore dell’ordine, di qualsiasi forza di Polizia, non venga aggredito nell’esercizio delle proprie funzioni e spesso indagato per aver reagito allo scopo di difendere se stesso o per proteggere chi viene investito dalla furia omicida di veri e propri criminali.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Ufficio stampa M.P.