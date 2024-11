Con deliberazione di Giunta municipale, la civica amministrazione, guidata dal Sindaco Vito Terrana, ha approvato gli interventi urgenti ordinari e straordinari degli edifici pubblici e delle proprietà demaniali. Esitata la perizia di variante e suppletiva, per l’importo totale di euro 68.942,12. Durante i lavori si è resa necessaria la manutenzione di alcuni edifici: Centro polivalente per i servizi socio-culturali di via Tieste e l’oratorio cittadino “San Paolo Giovanni Secondo””, adibiti ad aule scolastiche, su indicazione della pubblica amministrazione.

Giovanni Blanda