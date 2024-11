Arriva alla sua nona edizione il Sicilymovie – Festival del Cinema di Agrigento e torna anche quest’anno con alcune delle migliori opere indipendenti del cinema internazionale scelti da una selezione di oltre 500 opere provenienti da oltre 50 paesi in tutto il mondo. Il Festival, diretto dal videomaker Marco Gallo, cambia location e si terrà il 19 e 20 Novembre allo Spazio Temenos e l’ingresso, alle ore 21, sarà gratuito. Per due serate saranno proiettati cortometraggi, documentari e animazione, alcuni dei finalisti del Festival che conta oltre 10 categorie ed una giuria li valuterà e decreterà i migliori. Nelle scorse edizioni, svolte alla Valle dei Templi, sono stati ospiti Edoardo Leo, Walter Veltroni, Serena Autieri, Antonio Catania, Tony Sperandeo, l’agrigentina Maricetta Lombardo, già tre volte David di Donatello e non ultima l’attrice Selene Caramazza, tutti premiato con la statuetta simbolo del Festival, la Demetra d’Oro. Dopo il grande successo del Cinema Ammare e delle presentazioni al cinema dei film “Iddu” ed “Eterno visionario” per Marco Gallo arriva il momento di dare spazio ai registi indipendenti di tutto il mondo con nuove storie e nuove emozioni. Appuntamento il 19 e 20 Novembre allo Spazio Temenos.