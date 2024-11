Il Sindaco Milco Dalacchi ed altri membri dell’amministrazione comunale hanno avuto “”il piacere di partecipare alla festa di San Martino, invitati dagli amici dell’Auser””. Il Sindaco: “”Ringrazio di cuore tutti per la calorosa accoglienza e per la splendida serata trascorsa insieme. Gli anziani della nostra comunità sono davvero straordinari, una fonte preziosa di saggezza e memoria storica, che ci ispira a valorizzare sempre più le nostre tradizioni. La loro energia, il loro entusiasmo e il loro spirito di partecipazione rappresentano un esempio per tutti noi. Insieme, continueremo a costruire una Naro che non dimentica chi ha contribuito a renderla ciò che è oggi. Grazie, ancora per il loro affetto e la loro presenza sempre speciale!””

Giovanni Blanda