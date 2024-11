Tragedia a Santa Elisabetta. A perdere la vita un uomo di 68 anni, ex bidello. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è caduto dal balcone mentre stava facendo dei lavori in un edificio in costruzione.

Sul luogo sono intervenuti solo i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è deceduto nella notte. Al momento indagini in corso per verificare l’esatta dinamica da parte dei Carabinieri di Santa Elisabetta coordinati dalla compagnia Carabinieri di Canicattì.