Un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione per aver appiccato un incendio ad un cumulo di sterpaglie sotto la Valle dei Templi, in via La Loggia. Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha condannato un 38enne. L’accusa di incendio boschivo doloso è stata riqualificata in incendio colposo e smaltimento illecito di rifiuti e per questo la pena è stata sospesa.

L’imputato è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio. La vicenda risale al settembre scorso. L’uomo venne arrestato dalla polizia dopo esser stato sorpreso ad appiccare l’incendio. A lanciare l’allarme è stata una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”. Il rogo, grazie all’intervento del Corpo forestale della Regione Siciliana, non si è esteso ed è stato subito domato.