Uno stabilimento per la trasformazione clandestina dell’uva in mosto muto: lo hanno scoperto i carabinieri nel Trapanese. Durante l’ispezione igienico – sanitaria dell’azienda, i militari hanno constatato come la mutizzazione del mosto, a pieno regime all’arrivo dei militari, avvenisse attraverso l’introduzione di anidride solforosa, trovata in grandi quantita’ dagli operanti, nel procedimento di fermentazione, cosi’ da ottenere un prodotto pronto per essere venduto all’industria dei succhi d’uva.

Gli specialisti del Nas, vista l’assenza delle previste procedure di autocontrollo aziendale e la mancanza della registrazione sanitaria necessaria per il deposito degli alimenti, hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo di oltre 45.000 litri di mosto mutizzato trovato in giacenza nello stabilimento, al cui titolare hanno comminato la sanzione amministrativa di euro 4.000, mentre i tecnici della prevenzione dell’Asp di Trapani hanno immediatamente disposto il fermo dell’attivita’.