In occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, anche Naro si prepara a vivere un ricco calendario di eventi. Si comincia il 22 novembre con il laboratorio didattico “Giocare nell’Età di Mezzo”, dedicato ai più giovani e organizzato dall’Associazione Nova. Il giorno successivo, il 23 novembre, sarà la volta dello spettacolo di Marco Savatteri, presso il Castello Chiaramontano. Due appuntamenti da non perdere per immergersi nella storia e nella cultura del territorio.