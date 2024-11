Prende in pieno un’auto parcheggiata e resta anche ferito ma all’arrivo in ospedale, per le cure mediche del caso, viene trovato positivo all’alcol test. Un quarantenne di Sciacca è stato denunciato così per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto la scorsa sera nel centro storico della città. L’intervento è stato eseguito dai poliziotti del locale commissariato. Nei confronti dell’uomo è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.