Notte di fuoco a Favara. Un incendio ha danneggiato l’automobile di proprietà di una ventiquattrenne in piazza don Giacomo Alberione. Le fiamme in breve tempo si sono propagate sulla carrozzeria della Fiat Bravo riducendola a carcassa. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per stabilire la causa del rogo. Non sarebbero stati trovati elementi utili a sostenere la tesi del dolo ma al momento è ancora presto per giungere a conclusioni. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.