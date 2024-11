Una donna incinta e il figlio di 16 anni sono stati aggrediti dall’ex compagno in corso Butera a Bagheria (Palermo) è successo a pochi passi dal Comune. L’uomo ha affrontato la donna nei pressi della farmacia “Timoneri”.

Ha prima infranto il vetro dell’automobile parcheggiata e poi si sarebbe scagliato contro la donna prima verbalmente e poi con pugni al volto la donna e il figlio che era con lei.

Sono intervenuti gli agenti del commissariato chiamati dai clienti della farmacia e dai passanti. Gli agenti hanno bloccato l’aggressore con il teaser che è stato portato al commissariato di via La Masa per l’identificazione e in attesa delle decisioni del pm di turno.

La donna incinta e il figlio sedicenne picchiati sono stati condotti a bordo di un’ambulanza del 118 in ospedale del capoluogo per le cure del caso.

“Ho assistito a una scena orribile – racconta una donna – Una scena di paura e sgomento. Se ci fosse un Stato capace di mettere certi elementi in carcere anziché lasciarli in giro per continuare la loro misera vita fatta di soprusi e violenza nei confronti delle donne, forse un giorno potremmo dire che esiste la giustizia. Lo Stato non c’è. Chi denuncia vive una vita fatta di rinunce e di paura perché il suo aggressore è sempre in agguato….fino all’episodio fatale che si sarebbe potuto evitare”.