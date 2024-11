La società Atena è lieta di annunciare un evento dedicato alla medicina olistica che si terrà il prossimo 24 novembre a Catania al Pokay Exenz Parco villa del grado in Corso Italia 209. Un appuntamento unico per esplorare i benefici della medicina integrata e scoprire il libro “Libera di Guarire” della naturopata Giordana Proto, un’opera che approfondisce il potere della guarigione olistica. Durante l’evento, Giordana Proto presenterà il suo libro e offrirà spunti sulla medicina olistica come strumento di supporto alla salute fisica e mentale, condividendo esperienze e conoscenze che combinano metodi naturali e medicina tradizionale. L’evento prevede anche un intervento speciale di Fabrizio Corona, che terrà un workshop su comunicazione e business. Con anni di esperienza nel mondo della comunicazione, Fabrizio esplorerà come strategie efficaci possano supportare il successo imprenditoriale, anche nel settore medico e del benessere. Il workshop è rivolto a un pubblico selezionato di medici, imprenditori e personalità di spicco della città di Catania, offrendo un’importante occasione di networking.

Dettagli dell’Evento

Data: 24 Novembre 2024 dalle ore 15 alle ore 18

Location: Pokay fusion – Parco Villa del Grado in Corso Italia 209 Catania

Partecipanti Speciali: Giordana Proto e Fabrizio Corona

Presentatore: Ruggero Sardo

Interventi: Dott. Gabriele Prinzi (online) Spec. In Chirurgia d’Urgenza, Dott. Giorgio Galizia NeuroUrologo, Dott.ssa Livia Emma Dietista presso Città della salute e della Scienza di Torino, Dott.ssa Giovanna Gariglio Specialista in ostetricia, Dott.ssa Ilaria