Raid in uno stabilimento balneare al Lido Fiori, a Menfi. Ignoti malviventi hanno preso di mira la struttura, attualmente chiusa dopo la stagione estiva, rubando una somma di denaro e provocando danni. I balordi, per accedere nel chiosco, hanno prima distrutto una vetrata e poi danneggiato l’impianto di videosorveglianza. Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, sono riusciti a portare via circa cento euro dal registratore di cassa.

Le “attenzioni” dei malviventi si sono dunque spostate sulla cucina da dove hanno prelevato alcuni elettrodomestici per sistemarli ammassati all’esterno con l’intenzione, evidentemente, di rubarli. Non c’è stato tempo poiché, forse, i ladri sono stati disturbati da qualcuno o qualcosa. A fare la scoperta è stato il titolare dello stabilimento, un quarantacinquenne del posto. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.