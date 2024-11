Un incendio ha distrutto una Renault Clio di proprietà di un sessantasettenne di Porto Empedocle, ma residente nella città della Scala dei Turchi, e danneggiato l’ingresso di un garage posto al piano terra. Il rogo si è verificato in via Garibaldi.

Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto una colonna di fumo, a chiamare i pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno domato le fiamme. Non è ancora stata accertata la natura dell’incendio ma al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini.