Anche le strade provinciali della zona est di competenza del Libero Consorzio Comunale saranno interessate da lavori di manutenzione. E’ stato pubblicato infatti sul sito www.provincia.agrigento.it (sez. gare e appalti) il bando di gara per l’affidamento (accordo quadro annuale con un solo operatore economico) dei lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade di questo comparto. L’affidamento sarà effettuato tramite procedura telematica di gara aperta e con inversione procedimentale (ai sensi degli art. 71 del D.Lgs 36/2023 e art. 107 c.3 del Codice degli Appalti), e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 dell’ 11 dicembre 2024 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli.

L’appalto ha un importo complessivo di 1.760.000,00 euro più Iva (compresi 52.800,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), somma interamente finanziata da fondi regionali previsti dalla Legge 145/208 (art. 1, c.883) e destinati esclusivamente ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade della rete viaria interna. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro un anno dal verbale di consegna dei lavori con il coordinamento e la direzione dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali che hanno individuato specifici danni e cedimenti in diversi punti dei tracciati che collegano centri abitati e distretti agricoli, progettando la loro messa in sicurezza. Sono previste realizzazioni di gabbionate di contenimento in pietrame, pozzetti di raccolta delle acque superficiali per il deflusso delle acque meteoriche, ripristino del sottofondo stradale, pulitura di cunette, tombini e ponticelli, posa di barriere, segnaletica verticale e orizzontale e bitumatura.

Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 12 dicembre 2024 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento.) Tutti i dettagli (bando di gara e vari allegati) al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15771