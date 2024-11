Sei mesi di reclusione per aver colpito con una bottiglia di pomodori un intermediario finanziario all’interno di un supermercato. Il giudice del tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha condannato un 61enne, di Porto Empedocle, per il reato di lesioni aggravate. L’imputato era finito a processo anche per le ipotesi di tentata estorsione e porto ingiustificato di arma: per la prima accusa è stato assolto mentre la seconda contestazione è stata dichiarata prescritta.

La vicenda risale all’estate 2019. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito l’intermediario finanziario poiché convinto che quest’ultimo si fosse appropriato di duemila euro nell’ambito di un finanziamento erogato. La persona offesa aveva anche ritirato la querela ma le lesioni aggravate sono reati procedibili anche d’ufficio.