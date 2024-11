Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha premiato alcuni poliziotti della Squadra Mobile, della Digos, della Dia, della Stradale e dei commissariati di Licata e Palma di Montechiaro, poichè si sono distinti in attività di polizia giudiziaria, ma anche per interventi che hanno permesso di garantire ordine e sicurezza pubblica, mettendo al sicuro i cittadini e lo hanno fatto mettendoci coraggio, determinazione e abnegazione, non risparmiando mai spirito di sacrificio e accettando rischi. La cerimonia si è svolta presso la sala San Michele della Questura di Agrigento.

Ecco chi sono i poliziotti premiati e quali i riconoscimenti

Questura: Giuseppe Amato (Lode) e Marco Lisci (2 Lode)

Squadra Mobile: Alessandro Licata (Encomio),Luigi Leonardo Schiavone (4 Encomio, lode e compiacimento),Marco Tonnicchi (Lode),Cristoforo Messina (Lode),Salvatore Caci (Lode),Vincenzo Bruno (Lode), Fabio Maria Fabiano (Premio in denaro);

Digos: Enrico Guadagnoli (3 Lode);

Polizia Stradale: Giuseppe Cimino (Lode) e Gaetano Pecora (Lode);

Dia: Antonio Marseglia (Lode);

Commissariato di Licata: Paolo Bonfiglio (2 Lode),Mariano Cipriano (3 Lode), Angelo Saverio Incorvaia (Lode),Antonio Minacori (Encomio),Carlotta Mogavero (Lode),Davide Mongiovì (Lode),Salvatore Pira (Lode),Fabio Profeta (2 Encomio, lode);

Commissariato di Palma di Montechiaro: Mariano Cipriamo (Lode e premio in denaro),Salvatore Stelvio Cipriano (Lode),Calogero Di Maggio (Lode),Angelo Greco (Lode),Carmelo Peruca (premio in denaro),Andrea Luca Volpe (Lode).