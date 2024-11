A processo senza passare dall’udienza preliminare: il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il giudizio immediato per due francesi arrestati lo scorso 8 giugno dalla guardia di finanza davanti al ponticello di Maddalusa a San Leone dopo averli pedinati, fin dall’area di servizio di Sacchitello, a bordo di un’auto dove erano nascosti 79 chili di hashish. Uno dei due, dopo che le fiamme gialle hanno trovato la droga, nascosta in panetti di un chilo ciascuno, ha lanciato il cellulare nel fiume. Telefono che, tuttavia, e’ stato poi recuperato ed esaminato. L’operazione, nella statale 640, ha consentito anche di sequestrare un’auto e identificare un marocchino ritenuto complice dei due francesi, che pero’ e’ riuscito a fuggire in campagna fingendo di essere collaborativo all’alt degli uomini delle fiamme gialle.

L’inchiesta parte da lontano e gli inquirenti non scoprono troppo le carte. La guardia di finanza, appresa l’informazione, inizia il pedinamento a Sacchitello: nell’area di servizio vengono notate due auto: una lussuosa Audi Rs5 e una Peugeot 5008. I finanzieri li osservano parlare, senza mai scendere dalle rispettive vetture, e non si avvicinano. Poi inizia la marcia con la modalita’ “staffetta” ovvero procedono a velocita’ e a distanza ravvicinata per eludere i controlli. Le auto svoltano dall’autostrada a Caltanissetta e imboccano la 640 in direzione Agrigento. Una volta arrivati nel capoluogo i finanzieri fermano la Peugeot ma il conducente, dopo avere finto di farsi controllare, fugge in campagna.