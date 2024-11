I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento hanno denunciato il titolare di un bar di Sciacca per omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei dipendenti. Nei confronti del quarantenne è scattata anche una sanzione di tremila euro.

I militari dell’Arma, impegnati in controlli sul territorio per verificare il rispetto delle normativa sui luoghi di lavoro, hanno ispezionato l’attività commerciale. Al termine dell’accertamento sono state riscontrate diverse irregolarità come la mancata formazione del personale e l’omessa sorveglianza sanitaria.