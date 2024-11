I Carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno denunciato 7 persone nel quartiere Cep di Palermo per furto aggravato di energia elettrica ed idrica, con prelievi irregolari effettuati con allacci abusivi alle reti. Uno è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizioni, che erano nascoste nel suo appartamento. I controlli sono stati eseguiti insieme ai militari del nucleo radiomobile e cinofili con il Nas, la polizia municipale e tecnici verificatori di Enel e Amap. Sono stati eseguiti controlli alle attività commerciali che hanno portato alla contestazione di una sanzione amministrativa di 11.200 euro per mancata procedura Haccp e mancata tracciabilità di olio alimentare con il contestuale sequestro di circa 500 litri di olio di oliva. Un persona è stata denunciata per occupazione abusiva di suolo pubblico venendo contestata anche una sanzione amministrativa di euro 4.033 per mancata comunicazione dell’ampliamento dei locali, mancata esposizione del listino prezzi e mancanza dei requisiti igienici.