Determina dell’area Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata. Lavori di recupero, attraverso la ristrutturazione edilizia, per la fruibilità di un immobile in totale disuso e in stato di abbandono da destinare a Centro diurno. L’incarico a ditta dell’isola, per la somma di euro 39.380, iva inclusa. Il documento amministrativo al settore finanziario comunale

Giovanni Blanda