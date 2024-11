Incidente sul lavoro nell’agrigentino. Un operaio originario di Cammarata, Roberto Borgia, 50 anni, è deceduto nella giornata di ieri travolto dal trattore che stava guidando. Il dramma si è verificato lungo la strada statale 189, in un appezzamento di terreno.

Borgia era alla guida del trattore, impegnato a spostare della terra, quando improvvisamente il mezzo si sarebbe capovolto non lasciandogli scampo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i Vigili del fuoco ma per il cinquantenne ormai non c’era più nulla da fare. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta e i carabinieri avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.