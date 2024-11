È stato sorpreso a scaricare rifiuti dal suo furgoncino e abbandonarli nei pressi di uno stabilimento industriale dismesso lungo la strada statale 189. I carabinieri della stazione di Casteltermini hanno denunciato un un 42enne, pescivendolo ambulante di Porto Empedocle, per abbandono di rifiuti.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati ambientali, i militari hanno sorpreso il venditore ambulante mentre scaricava dal proprio furgone numerose cassette di plastica miste a ritagli e resti di pesce, per poi accatastarle e abbandonarle nei pressi di uno stabilimento industriale dismesso lungo la strada statale 189. I rifiuti provenivano verosimilmente dalla mattinata di lavoro svolto presso uno dei mercati rionali dei paesi limitrofi. Tale condotta, oltre a violare le normative vigenti in materia ambientale, contribuisce a creare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità.